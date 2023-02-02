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Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cuma Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cuma Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir sevgili yaylar. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler kaybettirebilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissediyorsunuz, biraz sabırlı olun..



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