Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Eğitim, ticaret veya maddi konularda bugün net kararlar almanızı gerektirecek konular gündemde olabilir. Fazla rahat olmanızın sıkıntısını çekiyorsunuz. Planlı hareket etmeyi yaşam felsefeniz haline getirmedikçe üzülmeniz kaçınılmaz..
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