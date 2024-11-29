Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Kasım Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, bugün merak ettiğiniz konulara yoğunlaşabilir, katılmak istediğiniz eğitimler varsa detaylı araştırma yapabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız gündemde olabilir, siz kendi iç dünyanızı şifalandırdıkça sağlığınız da düzene girecek.
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