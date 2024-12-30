Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Aralık 2024 - 16:12

Güncelleme: 30 Aralık 2024 - 16:12

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarının beklenmedik şekilde ortaya çıkacağı bir gün olabilir sevgili yaylar. Beklenmedik harcamalar gündeminizde.. Sorumluluklardan kaçtıkça yükünüzü arttırıyorsunuz. Çözümsel yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor.