Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün beklenmedik konular gündeminize gelebilir sevgili yaylar. Yer değişikliği, taşınma, sağlık sorunları biraz huzurunuzu kaçırabilir. İş hayatınızda ilişkilerinizi sağlam zeminlere oturtmak için eyleme geçebilirsiniz. Beklentileriniz çok büyük olmasın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Beklenen zirve geldi!
- Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
- Başkan gözaltına alındı, kayyum atandı
- Sivrisinek kabusu başladı: O kokudan hemen kaçıyorlar
- Bazı belediyelerde koltuk değişimi!
- 'O günden bugüne ne değişti?'