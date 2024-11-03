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Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Kasım 2024 - 15:59

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Özgürlük ihtiyacınız bugün çok fazla sevgili yaylar.. Pozitif ve neşelisiniz. Bugün seyahat planları yapabilir, eğitimle alakalı konularda derinleşebilirsiniz. İdealleriniz büyük fakat ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.


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