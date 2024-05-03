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Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Mayıs 2024 - 16:02

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, ailevi konulara hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Evinizin düzeni, ebeveynlerinizle veya çocuklarınızla ilişkileriniz istediğiniz boyutta olmayabilir. Hatayı biraz kendinizde arayın. Ticari ilişkilerinizde veya alışverişlerinizde kandırılmalara karşı uyanık olun.


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