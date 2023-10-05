Günlük Burç Yorumları: 6 Ekim Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ekim 2023 - 17:24

Güncelleme: 05 Ekim 2023 - 17:24

Yay burcu ve ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:

Sabah saatlerinde kendinizi ifade edememek veya anlaşılmamaktan kaynaklı hassas hissedebilirsiniz. Günün ilerleyen saatleri parasal konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler kaybettirebilir.