Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ekim Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Sabah saatlerinde kendinizi ifade edememek veya anlaşılmamaktan kaynaklı hassas hissedebilirsiniz. Günün ilerleyen saatleri parasal konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler kaybettirebilir.
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