Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Maddi kaynaklarınızı arttırma yolunda çok kararlısınız sevgili yaylar. Emeklerinizin karşılığını alabildiğiniz bir gün olacak, daha iyisi ise zamanla olacak. Motivasyonunuzu arttıracak konulara odaklanın. Kendinize inanmaktan vazgeçmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi