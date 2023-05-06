Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 06 Mayıs 2023 - 17:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Bugün eğitim, seyahatler, ticari konular gündeminizde olabilir sevgili yaylar. Hayatınızın gidişatı ile alakalı yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor. Kendi yaşantınızı düzene sokmadan ilişkilerin düzelmesini beklemeyin.