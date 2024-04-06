Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Nisan 2024 - 15:19

Güncelleme: 06 Nisan 2024 - 15:19

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Ailevi konulara daha fazla hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Evinizin düzeni, ebeveynlerinizle veya çocuklarınızla ilişkileriniz istediğiniz boyutta olmayabilir. Hatayı biraz kendinizde arayın. Ticari ilişkilerinizde veya alışverişlerinizde kandırılmalara karşı uyanık olun.