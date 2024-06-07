Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Haziran 2024 - 16:19

Güncelleme: 07 Haziran 2024 - 16:19

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler hem zaman hem de para kaybettirebilir. Küçük ve temkinli adımlarla ilerleyin.