Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler hem zaman hem de para kaybettirebilir. Küçük ve temkinli adımlarla ilerleyin.
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