Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Amaçlarınızın büyük olması ayaklarınızın yere sağlam bir şekilde basmasına engel oluyor. Manevi konulara yönelerek kendinizi dengeleyebilir ve kendinizle daha yakından ilişki kurabilirsiniz. İç huzurunuzu buldukça hayatınız dengeye gelecek.
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