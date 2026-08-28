Yazın bitişini kabullenemeyenler: Eylül yaklaşırken içini hafif bir hüzün kaplayan 3 burç

Mevsim geçişleri insan ruhunda her zaman derin izler bırakır; ancak bazı insanlar vardır ki yaz mevsiminin enerjisinden kopmak onlar için adeta küçük bir yas sürecidir. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte nostaljik ruh halleri tavan yapan, yazın bitişine bir türlü alışamayan o duygusal karakterler...

BALIK BURCU

Hayal kurmayı ve yaz akşamlarının o yumuşak atmosferini çok sever. Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte anında iç dünyasına çekilir, eski yaz anılarını hatırlayıp hafif bir hüzün denizinde yüzmeye başlar.

YENGEÇ BURCU

Alışkanlıklarına ve nostaljiye olan düşkünlüğü ile bilinir. Yazın getirdiği o neşeli ve samimi ortamın geride kalacak olması onu derinden etkiler; dolabını kışlıklarla doldururken içten içe yaz günlerini özler.

BOĞA BURCU

Konforundan, açık havada vakit geçirmekten ve yazın sunduğu keyifli rutinden vazgeçmek istemez. Sonbaharın getirdiği ani değişimler ve koşturmaca onun huzurlu dengesini sarsar, bu yüzden yazın bitişini en çok kabullenemeyenlerden biridir.