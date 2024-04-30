Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve aklınızda soru işareti yaratan hiçbir konuya adım atmayın. Ailevi konularda gerginlikler yaşayabilirsiniz, bugün karar almayın. Krizleri yönetebilirsiniz. Çözüme odaklanın.
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