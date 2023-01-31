Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Derin ve bilinmeyen konulara eğiliminiz bugün fazla sevgili yengeçler. Araştırma yapmak, odaklanmak için güzel bir gün. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın. Sağlık konularına odaklanabilir, sorunlarınızın psikolojik nedenlerine yönelebilirsiniz. Bugün kendinizle baş başa kalın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatandaşlık oyununda ikinci perde
- Filiz Akın’dan kötü haber!
- 'Bıyıklarını kesenlere' seslendi
- EYT'de ayrıntılar belli oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- Restorasyon yine arkadaşa!
- Erdoğan, valiyi azarlamıştı
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- 'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama