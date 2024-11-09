Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Kasım 2024 - 15:59

Güncelleme: 09 Kasım 2024 - 15:59

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün olduğundan daha hassas ve duygusalsınız. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. İdealleriniz sizi ele geçirmiş durumda. Su ile temas etmek enerjinizi arındıracaktır, aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.



