Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Kalbinizle aklınız arasında kalmış olabilirsiniz sevgili yengeçler. Bu aralar yoğun çalışıyorsunuz veya zihniniz çok yoğun. Bugün önemli görüşmeler yapabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştıracak adımlar atabilirsiniz fakat uzlaşmak biraz zor olabilir. Bakış açınızı değiştirin.
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