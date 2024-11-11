Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün kariyer yaşamınızda anlaşmazlıklar, gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları üzerinize alınmanız daha fazla üzülmenize sebep oluyor. Duygusallık tepkiler vermekten vazgeçin. Sağlıklı iletişim kurabilmenin yollarını geç olmadan bulmalısınız.
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