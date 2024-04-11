Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sinirlerinizi bozan gelişmeler bu günlerde biraz artış gösterebilir. Yapmanız gereken şey biraz kendi dünyanıza çekilmek. Biraz yalnız kalıp kendinizle iletişim kurmayı deneyin. Aradığınız cevapları iç dünyanızda bulacaksınız.
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