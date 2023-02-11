Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, ailenizle zaman geçirmek, sevgilinize zaman ayırmak, çocuklarınızla ilgilenmek için harika bir gün. Bugün ailenizden parasal anlamda destek görebilir, sağlık sorunlarınız varsa onlara çözüm bulabilirsiniz. Geçmişte kalan konuları düşünüp canınızı sıkmayın.
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