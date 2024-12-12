Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Aralık 2024 - 16:31

Güncelleme: 12 Aralık 2024 - 16:31

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Geleceğe dair sorumluluk getiren kararlar alabileceğiniz bir gün.. Kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz ve çevrenizin desteği tam. Duygusal kararlar almayın. Güzel günler çok yakın.