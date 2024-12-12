Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Geleceğe dair sorumluluk getiren kararlar alabileceğiniz bir gün.. Kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz ve çevrenizin desteği tam. Duygusal kararlar almayın. Güzel günler çok yakın.
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