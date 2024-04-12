Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanmadığını görmek canınızı sıksa da güzel günlerin yakında olduğunu kalbiniz hissediyor. Umudunuzu hiç kaybetmediniz. Böyle devam edin. Kalbinizdeki ışık yolunuzu aydınlatacak.
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