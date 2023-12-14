Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
Bu aralar yoğun çalışıyorsunuz sevgili yengeçler. İş ve özel hayat dengesini kurmak zor oluyor olabilir. İyi beslenin, sağlıklı yaşamanın yollarını araştırın. Bedeniniz güçlendikçe zihinsel olarak da iyi hissedecek, daha doğru kararlar vereceksiniz.
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