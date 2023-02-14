Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek veya taşınma konularında karar almak zorunda kalabilirsiniz. Seyahatler gündemde olabilir. Sağlığınız bu aralar çok hassas çünkü kendinizi çok ihmal ediyorsunuz. Mükemmellik arayışını bırakmanız gerekiyor.



