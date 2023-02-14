Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek veya taşınma konularında karar almak zorunda kalabilirsiniz. Seyahatler gündemde olabilir. Sağlığınız bu aralar çok hassas çünkü kendinizi çok ihmal ediyorsunuz. Mükemmellik arayışını bırakmanız gerekiyor.
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