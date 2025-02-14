Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Şubat 2025 - 15:48

Güncelleme: 14 Şubat 2025 - 15:48

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, olaylar fazlasıyla kişisel algılamanız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Yakınlarınızın kalbini kırmayın. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yapmanız gereken şey adaletli olmak.