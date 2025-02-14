Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, olaylar fazlasıyla kişisel algılamanız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Yakınlarınızın kalbini kırmayın. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor. Yapmanız gereken şey adaletli olmak.
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