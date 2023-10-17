Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
Ev yaşantınızda yapmak istediğiniz değişiklikler için sabrınızın taştığı zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Olayları akışına bıraktığınızda istediğiniz ne varsa kendinize çekebileceksiniz. En zor zamanlar geride kaldı.
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