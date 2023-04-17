Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.
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