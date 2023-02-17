Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:



Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve soru işareti yaratan konulara karşı temkinli yaklaşın. Kararlarınızı biraz ertelemeniz gerekiyor çünkü önünüzü net bir şekilde göremiyorsunuz.



