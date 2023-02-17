Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve soru işareti yaratan konulara karşı temkinli yaklaşın. Kararlarınızı biraz ertelemeniz gerekiyor çünkü önünüzü net bir şekilde göremiyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'SBK' yanıtı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?