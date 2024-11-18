Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakın çevrenize dair sorumluluklarınızın kendini hatırlatacağı bir gün. Uzun zamandır kendinize dönmüştünüz, bugün ihmal ettiklerinizi hatırlama vakti. Bağlarınız güçlendikçe hayatın her alanında daha başarılı olduğunuza şahit olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi
- Emekli askeri hakimden Varank’a sert yanıt!
- Fikret Orman'dan Talisca yanıtı!
- Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
- Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
- Salim Güran'ın ses kayıtları ortaya çıktı!
- Kazaya müdahale eden polislerden biri şehit oldu!
- Enes'in cezaevi konuşmaları ortaya çıktı
- Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu
- 'Bedeli çok ama çok ağır olur'