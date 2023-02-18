Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün hem parasal konularda hem de sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir sevgili yengeçler. Fazla düşünüp sorunları gözünüzde büyüttükçe çözümsüz hale geliyor. Hislerinize güvenin. Kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Kendinizi dinlerseniz pişman olmayacaksınız.



