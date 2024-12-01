Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
İş hayatınızın ve sağlığınızın gündemde olduğu bir gün sevgili yengeçler. Aceleci olmayın, işlerinizi planlarsanız daha rahat edersiniz. Hata yapmaya açık bir gün. Net kararlar almaktan kaçının çünkü edindiğiniz bilgiler eksik olabilir.
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