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Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Mayıs 2024 - 16:01

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu:

Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün sevgili yengeçler. Enerjinizi nereye kanalize edeceğinizi bilemiyorsunuz. Duygularınız inişi çıkışlı ve keskin. Hislerinizin peşinden gittin. Bugün kesin kararlar almamaya çalışın. Konulara çok fazla takılmayıp bırakırsanız işler kendiliğinden düzelecek.


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