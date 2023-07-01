Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Temmuz 2023 - 17:30

Güncelleme: 01 Temmuz 2023 - 17:30

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, bugün sizin için yorucu bir gün olabilir. Biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. İş yerinizde yaşadığınız sorunlara çözüm peşinde koşmanız bugün hayal kırıklığı yaratabilir. Biraz akışına bırakın.