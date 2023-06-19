Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Haziran Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle alakalı uzun zamandır ihmal ettiğiniz hatalarınızı telafi edebileceğiniz bir gün. Önemli kararlar, iş ve görüşmeler için uygun değil çünkü fazla duygusalsınız. Duygusal bağ kurabileceğiniz kişilerle vakit geçirmek bugün en iyisi olacaktır.
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