Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni bağlantılar kurmanız için şanslı bir gündesiniz. Ayaklarınız yere sağlam basması gerekiyor. Abartılı sözler vermeyin ve gerçekçi olun. Sabrınızın meyvelerini alacaksınız.
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