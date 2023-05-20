Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, sosyal ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Bugün sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Evlilik veya ortaklıklarınızla alakalı yeni kararlar ve duygusal anlamda güvende hissedeceğiniz gündemler olacaktır. Kendinizden eminsiniz.
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