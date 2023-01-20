Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İş hayatınıza odaklandığınız bir gün sevgili yengeçler. İlişkilerinizde dengeyi kurmak konusunda her geçen gün biraz daha profesyonelleşiyorsunuz. Sizden yaşça büyük insanlarla çatışmaya girmeyin. Özel yaşamınızda hassasiyetinizi, iş yaşantınızda ise soğukkanlılığınızı koruyun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Peker yine hareketlendi
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Hapishaneden yazdı
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'