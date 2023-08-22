Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, özel hayatınızda işleri yoluna koyabileceğiniz bir gün. Ailenizle zaman geçirmek, sevdiklerinize zaman ayırmak için harika bir gün. Bugün ailenizden maddi destek görebilir, sağlık sorunlarınıza çözüm olabilecek kişilerle karşılaşabilirsiniz.
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