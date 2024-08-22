Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, beklenmedik gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Otorite figürü olan kişilerle çatışmamaya özen gösterin. Hassasiyetlerinizi sakin bir dille ifade etmeye çalışın. Sakin olamıyorsanız geri çekilin.
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