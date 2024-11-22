Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Yakın çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz ve iletişim sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz bir gün sevgili yengeçler. Kendinizi olduğunuz gibi ifade edebildiğinizde ve duygularınızı dürüstlükle ifade ettiğinizde anlaşıldığınızı göreceksiniz.
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