Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Kasım 2023 - 17:06

Güncelleme: 22 Kasım 2023 - 17:06

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.