Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün sevgili yengeçler. Enerjinizi nereye kanalize edeceğinizi bilemiyorsunuz. Duygularınız inişi çıkışlı ve keskin. Hislerinizin peşinden gittin. Bugün kesin kararlar almamaya çalışın. Konulara çok fazla takılmayıp bırakırsanız işler kendiliğinden düzelecek.
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