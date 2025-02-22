Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2025 - 16:00

Güncelleme: 22 Şubat 2025 - 16:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İşlerinizi yoluna koymak isterken kararsız kaldığınız noktalar yavaşlamanıza sebep oluyor. Zaman kaybetmemek için ne istediğinizi kalbinize sormalı ve mantığınızı da yanınıza alarak o yolda ilerlemelisiniz. Kendinize inanın.



