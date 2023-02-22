Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Başarılı olmak için savaşmak zorunda olduğunuz inancını artık kırmalısınız sevgili yengeçler. Hayali düşmanlar yaratmayın, sorunları fazla büyütmeyin. Sürekli savunma halinde olmanız ilişkileri bozuyor. Hassasiyetlerinizi sakin bir dille ifade etmeye çalışın ve gereksiz alınganlıkları bir kenara atın.
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