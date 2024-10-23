Günlük Burç Yorumları: 24 Ekim Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Ekim 2024 - 16:04

Güncelleme: 23 Ekim 2024 - 16:04

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni bağlantılar kurmanız için şanslı bir gündesiniz. Ayaklarınız yere sağlam basması gerekiyor. Abartılı sözler vermeyin ve gerçekçi olun. Sabrınızın meyvelerini alacaksınız.