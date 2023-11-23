Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Çevrenizden beklediğiniz güven duygusu tam olarak istediğiniz gibi tatmin edilmese de olana razı gelmek bu aralar sizin için doğru olan. Kendinizle olan iletişiminiz bozulmadığı sürece her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Kendinizi sevin.
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