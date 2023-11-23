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Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Kasım 2023 - 17:13

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Çevrenizden beklediğiniz güven duygusu tam olarak istediğiniz gibi tatmin edilmese de olana razı gelmek bu aralar sizin için doğru olan. Kendinizle olan iletişiminiz bozulmadığı sürece her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Kendinizi sevin.




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