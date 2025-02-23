Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Şubat 2025 - 17:02

Güncelleme: 23 Şubat 2025 - 17:02

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün aile büyükleri ile anlaşmazlıklar yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Gerektiği yerde duygularınızı kullanabilmek, gerektiği yerde soğukkanlı davranmak ilişkilerinizi yoluna koyacaktır. Her soruna mantıksal çözüm aramaktan vazgeçin çünkü siz duygu insanısınız.