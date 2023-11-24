Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, sosyal ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Bugün sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Evlilik veya ortaklıklarınızla alakalı yeni kararlar ve duygusal anlamda güvende hissedeceğiniz gündemler sizi bekliyor. Şanslı bir gün.
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