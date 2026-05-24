Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya zihinsel trafiğinizin, kardeşlerle ve yakın çevreyle olan iletişiminizin çok yoğun olacağı Başak burcu enerjisiyle başlıyorsunuz. Ancak arka planınızda gerçekleşen Güneş-Satürn gerilimi, uzaklardaki akrabalar, hukuksal süreçler veya eğitim hayatınızla ilgili bazı gizli kaygıları ve belirsizlikleri tetikleyebilir. Zihinsel kuruntulardan sıyrılmaya çalışmalısınız.

Kariyer:

İş hayatınızda gizli yürütülmesi gereken projeler veya tek başınıza tamamlamanız gereken görevler bugün omuzlarınıza ağır gelebilir. Operasyonel süreçlerde gözden kaçan hukuki veya bürokratik bir ayrıntı işlerin yavaşlamasına neden olabilir. Profesyonel iş birliklerinizde ve mesleki çevre bağlantılarınızda netlik arıyorsunuz ancak kararları kesinleştirmek için birkaç gün beklemek sağlıklı olacaktır.

İlişki:

İlişkilerinizde geçmişte kalmış bazı kırgınlıklar veya saklanmış duygular bugün yüzeye çıkabilir. Partnerinizle olan paylaşımlarınızda birbirinizi suçlamaktan kaçınmalı, yapıcı ve iyileştirici bir dil kullanmalısınız. Yalnız Yengeçler için iç dünyalarındaki korkularla yüzleşip, gelecekteki sarsılmaz ve ciddi ilişkiler için kalplerinde yer açma zamanı.